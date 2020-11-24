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Курс валют на 24 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 24 листопада 2020, 11:10
 

24 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,38 - 28,40 гривні;

Євро – 33,71 - 33,73 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,27 – 28,48 гривні. Євро купують по 33,31 гривні, продають по 33,73 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,32 - 28,40 гривні, євро - 33,42 - 33,55 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 24 листопада на рівні 28,37 гривні.

23 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,32 гривні.

23 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.

Економічна правда

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