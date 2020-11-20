Гривня влаштувала "гойдалки" на валютних торгах

20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,33 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,31 - 28,33 гривні;

Євро – 33,60 - 33,62 гривні.

Зазначимо, що впродовж дня котирування гривні до долара сягали позначок 28,37 - 28,39.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 20 листопада на рівні 28,26 гривні.

20 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

Економічна правда