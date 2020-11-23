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Офіційний курс: гривня продовжує слабнути до євро

Понеділок, 23 листопада 2020, 20:39
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 24 листопада на рівні 28,37 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,76 грн (на 23 листопада - 33,63 гривні).

Нагадуємо:

23 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,32 гривні.

23 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.

Економічна правда

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