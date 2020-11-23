Вакцина від COVID-19 з’явиться в Україні щонайменше у травні
Перша партія вакцин від COVID-19 з’явиться в Україні не раніше травня 2021 року завдяки програмі COVAX.
Про це йдеться у матеріалі ЕП.
Наразі існують три шляхи постачання вакцин від COVID-19 в Україну:
- За програмою COVAX;
- Закупівлі за кошти держбюджету;
- Комерційні постачання через мережу дистриб’юторів.
"Як повідомляє ВООЗ, вакцини найбільш вірогідно стануть доступними у травні-червні 2021 року. За програмою COVAX гарантовано буде доставлена вакцина для 20% населення, а решту держава купуватиме самостійно", – зазначили в уряді.
Перший транш становитиме 1,2 мільйона доз, та загалом Україна отримає до 8 мільйонів доз. Цього вистачить на щеплення 4 мільйонів населення (вакцинація передбачає введення ін’єкції двічі з інтервалом у 21 день).
Передусім вакцина буде спрямована на людей з групи ризику: медпрацівників, людей віком понад 65 років та людей з хронічними захворюваннями.
За інформацією МОЗ, уряд також веде перемовини з компаніями Moderna та Pfizer-BioNTech щодо поставок вакцини в Україну. Та результати перемовин не можуть бути оголошені публічно за вимогами виробників.
Раніше повідомлялося, що для закупівлі вакцини в держбюджеті 2021 року передбачено 19,4 млрд грн.Ще 50 мільйонів євро Україна спрямує з коштів на розвиток муніципальної інфраструктури Європейського інвестбанку.
Співрозмовник в уряді повідомив, що минулого тижня президент Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель з приводу придбання препарату, одним з розробників якого є німецька компанія BioNTech.
Якщо заявлені для купівлі вакцини кошти будуть виділені, то Україна зможе придбати близько 38 млн доз препарату від Pfizer-BioNTech. Цього вистачить для вакцинації 19 млн громадян.
Більше про вакцину від COVID-19 в Україні читайте в матеріалі ЕП: Перші вакцини від COVID-19: на що можуть розраховувати українці і коли
Економічна правда
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