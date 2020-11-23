З початку року банки скоротили прибуток на 23% – дані НБУ

Банки за 10 місяців 2020 року (січень - жовтень 2020 року) банки отримали 39,83 млрд грн чистого прибутку - це на 23,4% менше аналогічного періоду минулого року (52 млрд грн).

Про це свідчать дані НБУ.

При цьому, доходи за цей період 2020 року становили 209,25 млрд грн, витрати - 169,42 млрд грн.

Водночас більш ніж у 2 рази зросли відрахування у резерви під можливі збитки.

З початку року банки сформували 23,3 млрд грн резервів під можливі збитки (минулого року - 9,32 млрд грн).

Нагадаємо:

За третій квартал 2020 року державні банки отримали близько 25 мільярдів гривень прибутку, що на 19% менше, ніж торік.

Економічна правда