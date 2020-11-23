Всі розділи
Укр / Рус

З початку року банки скоротили прибуток на 23% – дані НБУ

Понеділок, 23 листопада 2020, 13:20
 

Банки за 10 місяців 2020 року (січень - жовтень 2020 року) банки отримали 39,83 млрд грн чистого прибутку - це на 23,4% менше аналогічного періоду минулого року (52 млрд грн).

Про це свідчать дані НБУ.

При цьому, доходи за цей період 2020 року становили 209,25 млрд грн, витрати - 169,42 млрд грн.

Водночас більш ніж у 2 рази зросли відрахування у резерви під можливі збитки.

З початку року банки сформували 23,3 млрд грн резервів під можливі збитки (минулого року - 9,32 млрд грн).

Нагадаємо:

За третій квартал 2020 року державні банки отримали близько 25 мільярдів гривень прибутку, що на 19% менше, ніж торік.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нацбанк знову не проводив інтервенцій на міжбанку 23 листопада 2020, 11:35
Нацбанк надав банкам рефінансування на 600 мільйонів 20 листопада 2020, 19:34
Держбанки заробили на 19% менше у третьому кварталі – Мінфін 19 листопада 2020, 17:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!