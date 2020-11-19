Держбанки заробили на 19% менше у третьому кварталі – Мінфін

За третій квартал 2020 року державні банки отримали близько 25 мільярдів гривень прибутку, що на 19% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Так, прибуток держбанків за третій квартал 2020 року становить 24,5 мільярда гривень. За відповідний період торік вони заробили на 5,8 мільярда більше, або на 19%.

Найбільша частка прибутку належить "ПриватБанку" - він заробив 56,6% загальної суми. Натомість "Укрексімбанк" залишається у збитку розміром 2,2 мільярдів гривень.

Зросли обсяги вкладів у банках: у порівнянні з початком року приріст становить 15,3%, тобто понад 93 мільйони гривень. З них коштів юросіб стало більше на 15,2%, фізосіб – на 15,4%.

Приріст вкладів відбувся переважно за рахунок зростання обсягу коштів на вимогу.

Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів скоротився на 1,2% . Також, у третьому кварталі уповільнилось скорочення попиту на кредити і становило 0,6%, або 1,2 мільярда гривень.

Нагадаємо:

Раніше Наглядова рада "Укрексімбанку" збільшила обмеження щодо суми непогашеної заборгованості банку перед НБУ за кредитами рефінансування з 20 мільярдів гривень до 30 мільярдів.

Економічна правда