Гривня продовжує знецінюватися до долара та євро
Понеділок, 23 листопада 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 23 листопада на рівні 28,36 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,63 грн (на 20 листопада - 33,44 гривні).
Нагадуємо:
20 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.
20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,33 гривні.
Економічна правда
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