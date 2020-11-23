Гривня продовжує знецінюватися до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 23 листопада на рівні 28,36 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,63 грн (на 20 листопада - 33,44 гривні).

Нагадуємо:

20 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,33 гривні.

Економічна правда