Екс в.о. міністра економіки: Підтримка підприємців в галузях, по яких б'є локдаун - це близько 20 мільярдів

Екс в.о міністра економіки Павло Кухта заявив що підтримка підприємців в галузях, по яких б'є локдаун - це близько 20 мільярдів.

Про це він заявив на телеканалі Україна 24.

"Дуже приблизно, в місяць така підтримка підприємців в галузях, по яких б'є локдаун - це близько 20 млрд грн. Цих грошей зараз немає в бюджеті України. Там грошей на межі, щоб виплачувати пенсії та зарплати", - пояснив він.

Кухта назвав єдиним виходом із ситуації швидке розблокування програми МВФ і отримання фінансування від нього.

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. Розважальні заходи будуть заборонені.

Денис Шмигаль висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною та Європейською Комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.