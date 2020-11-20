Всі розділи
Укр / Рус

НБУ визначив офіційний курс гривні на наступний тиждень

П'ятниця, 20 листопада 2020, 19:55
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 23 листопада на рівні 28,36 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,63 грн (на 20 листопада - 33,44 гривні).

Нагадуємо:

20 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,33 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!