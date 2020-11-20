На аукціоні 20 листопада Нацбанк надав банкам рефінансування на 600 мільйонів гривень під 6% річних.

Про це йдеться у даних регулятора.

Тендер проводився на рефінансування строком до 84 днів.

НБУ задовольнив заявки двох банків на загальну суму 600 мільйонів гривень.

Наступний тендер із терміном рефінансування до 84 днів відбудеться 27 листопада

Нагадаємо:

13 листопада Нацбанк провів тендер рефінансування на 84 дні (3 місяці) та 1820 днів (5 років), 16 банків сумарно отримали 16,577 млрд грн, найбільше отримав Укрексімбанк - 10,8 млрд грн на 5 років.

Економічна правда