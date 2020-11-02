Нафта дорожчає на тлі виборів у США

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Після того, як минулого тижня ціни на нафту впали через посилення карантинних обмежень у деяких країнах Європи, на ринках знову піднялися ціни. Причиною є передвиборчі очікування інвесторів.

Про це повідомляє ВВС.

Впровадження жорсткого карантину у таких країнах як Велика Британія, Франція та Німеччина спричинило найбільше падіння цін з кінця травня. Причина полягає у побоюванні інвесторів нової хвилі обмежень, адже це означає чергове уповільнення економічного росту та падіння попиту на нафту.

Натомість президентські вибори у США, що відбудуться вже 3 листопада, підняли очікування на ринку.

Так, три основні ринкові індекси почали зростати у понеділок: Dow Jones піднявся на 1,7%, S&P 500 на 1,3%, Nasdaq - на 0,8%. Ціна на нафту Brent 2 листопада встановилася на рівні 38,72 долара.

Інвестори також очікують, що з закінченням передвиборчої гонитви увага країни зможе повернутися до питань стимулювання економіки. Зокрема, йдеться про збільшення видатків для відновлення від коронакризи.

Нагадаємо:

Світовий банк очікує поступового зростання цін на нафту до 41 долара за барель до кінця року.