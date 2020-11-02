Віцеспікер Ради: Результати "аудиту держави" представлять цього тижня

Фото: Дмитро Ларін, УП

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що результати "аудиту держави" представлять цього тижня.

Про це він сказав у понеділок під час погоджувальної ради, передає "Укрінформ".

"Я інформую, що цього тижня будуть представлені результати аудиту держави. Тобто фактично ми будемо мати можливість побачити чек за вечірку в 30 років незалежності України, і подивитися, на якому стані економічного розвитку знаходимося ми зараз", - розповів Стефанчук.

Також, за його словами, найближчим часом на вимогу президента представлять Стратегію економічного розвитку до 2030 року.

Нагадаємо:

20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що уряд провів повноцінний аудит держави і протягом 2 тижнів представить його результати.