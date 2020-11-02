Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,45 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,25 грн (на 30 жовтня - 33,30 гривні).

Нагадуємо:

30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,44 - 28,46 гривні.

На закритті міжбанку 30 жовтня котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,50 - 28,52 гривні.

Економічна правда