Гривня на міжбанку продовжує знецінюватися
П'ятниця, 30 жовтня 2020, 17:10
30 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,50 - 28,52 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,50 - 28,52 гривні;
Євро – 33,29 - 33,31 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 30 жовтня на рівні 28,44 гривні.
30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,44 - 28,46 гривні.
Економічна правда
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