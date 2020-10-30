Гривня на міжбанку продовжує знецінюватися

30 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,50 - 28,52 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,50 - 28,52 гривні;

Євро – 33,29 - 33,31 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 30 жовтня на рівні 28,44 гривні.

30 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,44 - 28,46 гривні.

Економічна правда