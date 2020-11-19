Європейський інвестбанк спрямує близько півмільярда на розвиток східних регіонів України
Європейський інвестбанк спрямує 440 мільйонів євро на розвиток інфраструктури на Луганщині та підтримку внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє Interfax.
Європейський інвестиційний банк схвалив два кредитні проєкти для України: Програму відновлення та "Східну Україну".
На Програму відновлення надійде 340 мільйонів євро. Це фінансування спрямується на створення та відновлення громадських будівель, зокрема медичних центрів, державних доріг і мостів та постачання комунальних послуг.
Програма відновлення працює з підконтрольними Україні територіями у Донецькій та Луганській, а також сусідніх областях з метою надання їм підтримки з припливом ВПО.
Також за підтримки ЄІБ вже була реалізована програма "Раннього відновлення" з кредитною лінією у 200 мільйонів, що також спрямовувалась на підтримку ВПО та регіонів, що їх приймають.
Ще 100 мільйонів Інвестбанк виділить на розвиток доріг регіонального значення на Луганщині в рамках проєкту "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження".
Йдеться про напрямки:
- Т-13-02 КПП "Танюшівка" - Старобільськ – Бахмут;
- Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове – Лисичанськ;
- Н-26 Чугуїв-Мілове.
Їхнє відновлення допоможе зміцнити позиції сільського господарства.
У Мінінфраструктури заявили, що окрім коштів ЄІБ планують залучити 65 мільйонів доларів з боку Світового банку. Це дозволить відновити близько 183 кілометрів шляхів.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що Уряд хоче перерозподілити 50 мільйонів євро, отримані в рамках спільної з Європейським інвестбанком програми з розвитку інфраструктури, на майбутні вакцини від COVID-19.
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