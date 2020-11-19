"Ви вже залишили нас без штанів": Львівські ресторатори просять скасувати карантин вихідного дня

Львівські ресторатори заявили, що будуть працювати "як партизани" під час карантину вихідного дня, бо не мають іншого виходу, та закликали терміново скасувати його і, за потреби, ввести справжній локдаун на зрозумілий термін.

Про це йдеться у їхньому відеозверненні до влади.

"Ми - львівські ресторатори, які ще не так давно приймали та годували десятки тисяч гостей. Нас знають у Європі та світі. Ще зовсім недавно ми їздили з лекціями і розповідали, як працюють креативні індустрії, та як за допомогою любові до людей можна створювати бізнеси та тисячі робочих місць.

Але цих вихідних все змінилось: ціла навала поліцейських екіпажів мала єдину мету - заблокувати нашу роботу, як фізично, так і юридично. Ми не здались і продовжували працювати. Перш за все, бо ми проти безглуздих та показових рішень", - заявили у зверненні ресторатори.

"У час, коли наші простори обладнані усім необхідним, щоб бути безпечними, тисячі людей перебувають в метро - маршрутках - супермаркетах без дотримання карантинних вимог і жодного контролю.

І в той час, коли інші країни пропонують плани боротьби з епідемією та роблять реальні кроки, наш уряд вводить карантин вихідного дня, котрий нічого не змінить, лиш вб'є наш бізнес і вижене тисячі наших людей на вулиці", - підкреслили вони.

"Тому ми - проти, ми будемо приймати гостей і нести відповідальність за наші колективи. Ми будемо працювати як партизани, як би це нас не принижувало. У нас немає іншого виходу. І це Львів, крихітко, жодна влада тут не змогла перемогти підпілля. І вам навряд чи вдасться", - йдеться у відеозверненні.

Ресторатори пропонують терміново скасувати "так званий карантин вихідного дня" та "почати реально, а не показово контролювати виконання безпекових вимог".

"Навчіть людей жити поруч з вірусом і уникати його!. Займіться, нарешті, медициною, тестуйте людей, відкривайте шпиталі, робіть свою роботу врешті-решт. Якшо треба – вводьте локдаун. По-справжньому: закривайте все, абсолютно все, але вже, і на зрозумілий термін. Ми перші закриємось, як тільки знатимемо, що говорити нашим працівникам.

Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо зробити це з тисячами наших людей", - наголосили ресторатори.

"А цій пані-віцеміністрові, яка радила нам шукати іншу роботу та звільняти людей, хочемо сказати: "Цьоцю! Вертайтеся вже назад додому, після тих київських заробітків! Ви, певно, вже там перепрацювали", - додали вони.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Раніше мерія Львова не погодилася на запровадження "карантину вихідного дня" та оголосила суботу і неділю робочими днями на території міста.

11 листопада мер міста Андрій Садовий назвав "дурницею" запровадження карантину вихідного дня і заявив, що у Львові таке рішення уряду не підтримуватимуть.

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Економічна правда