У МОЗ пояснили пораду підприємцям про роботу в лікарнях: Це було прохання про допомогу

Заступниця голови МОЗ Ірина Микичак заявила, що коли пропонувала представникам малого бізнесу, які залишились без роботи через карантин, тимчасово йти працювати в лікарні, це було прохання про допомогу, за її словам, така практика є і в Європі.

Про це вона сказала в ефірі програми "Мокрик по живому".

"Звичайно, я в курсі, що мої слова спричинили скандал. Моя приймальня особливо в курсі, коли дзвонять і негарними словами сповідають моїх дівчат. Насправді я вважаю, що це добре, що був такий резонанс. Бо люди почули, що є потреба в допомозі.

Мені шкода тих людей, які так агресивно налаштовані, і дуже прикро, що серед них є частина людей, які і з освітою, і з розумінням, і так далі. Але, напевно, частина суспільства перебуває у нерозумінні, що насправді відбувається в лікарнях. Моє звернення не було з пропозицією "йдіть шукайте собі доходу", моє звернення було в тому, щоб допомогти. Ми просимо - допоможіть", - заявила Микичак.

"Лікарі лікарями, медсестри медсестрами, але ж нам в лікарнях потрібні і комп'ютерщики, і будівельники, і технологи, і охоронці, і просто різноробочі. Тобто десятки професій, які завжди були в дефіциті в лікарнях, а зараз особливо.

Це ж не ноу-хау львіське чи моє особисте, чи загальноукраїнське. Така практика є в Європі, зараз у Польщі на кожні 100 метрів висять банери "Запрошуємо на допомогу". Більше того, ми запрошуємо на допомогу не волонтерити, ми просимо реально на робочі місця, у нас є контрактна система. Це могло би бути трохи підтримкою для малого бізнесу. Звичайно, це не дохід, який є у ресторанному бізнесі", - додала заступниця Степанова.

На твердження журналіста про те, що сама Микичак говорила на брифінгу про низькі зарплати у медпрацівників, вона відповіла, що так "сталося історично". Крім цього, за її словами, якщо подивитись на рейтинг зарплат, у ресторанному бізнесі також низькі зарплати, але ж там чайові.

"Якщо так подумати, от чому люди образилися? За те, що ми попросили про допомогу? Ну, соррі, тоді дійсно люди не розуміють усієї трагедії нинішньої ситуації", - сказала Микичак.

"Я не пропоную альтернативи. Уряд працює, щоб забезпечити бізнес економічними гарантіями, як є в європейських гарантіях. Але в силу того, що у нас є багато вакансій, ми попросили про допомогу. Ніхто нікого насильно не жене. Якщо ж суспільство не розуміє, особливо це дивно чути від журналістського середовища... На жаль, це трактували не так, як воно є. Це однозначно було прохання", - додала вона.

Нагадаємо:

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак порадила представникам малого бізнесу, які залишились без роботи через карантин, тимчасово йти працювати в лікарні.

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Економічна правда