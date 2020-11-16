"Радо надамо тимчасові робочі місця": У МОЗ порадили малому бізнесу йти працювати в лікарні

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак порадила представникам малого бізнесу, які залишились без роботи через карантин, тимчасово йти працювати в лікарні.

Про це вона заявила на брифінгу 16 листопада.

"Ми обираємо такий варіант карантину, який не вб'є нашу хронічно хвору економіку. Ми свідомі того, що якщо не буде працювати економіка, то не будуть працювати і лікарні, і не буде можливості їх профінансувати.

"Ми, медики, пропонуємо малому бізнесу перетворювати проблеми у нові можливості, як це роками робимо ми у лікарнях та поліклініках, не маючи ресурсу з жебрацькою заробітною платою, але максимально надаючи якісну медичну допомогу кожному громадянину", - сказала Микичак.

"Наші лікарні радо нададуть тимчасові робочі місця усім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої", - додала вона.

За словами заступниці голови МОЗ, лікарні та центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук" - економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пралень і кухонь, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробочих.

"Приходьте в лікарні. Ми маємо можливість прийняти на роботу кожного. Допоможіть медицині вистояти і врятувати життя кожного з нас, наших рідних і близьких", - підкреслила Микичак.

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Нагадуємо:

За першу добу дії "карантину вихідного дня" поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.

У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні.

Економічна правда