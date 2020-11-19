Зимових відключень електроенергії не буде – Міненерго

У Міненерго запевнили, що віялових відключень електроенергії взимку в Україні не буде завдяки значним запасам ресурсів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У відомстві пояснили, що "Україна входить в зиму з рекордними запасами палива та наявними генеруючими потужностями".

Також Міненерго звернуло увагу на те, що планове виробництво АЕС та ТЕЦ було скорочено у квітні у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Стосовно "Енергоатому" Міністерство зауважило, що через невиконання ремонтних строків окремі блоки "Енергоатому" досі не введені в експлуатацію. Проте на наступний рік планова потужність компанії збільшилась на 2,9 мільярда кВт/год.

"Водночас 1,2 млрд кВт/год залишаються вакантними для АЕС, які вимушено компенсуються іншими генераціями, аби не було тих самих віялових відключень", - зауважили у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство енергетики заперечило штучне обмеження потужностей "Енергоатома" та назвала зростання цін на електроенергію для промисловості "недопустимим".

Економічна правда