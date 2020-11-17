"Провали керівництва" - у Міненерго відреагували на звинувачення щодо "Енергоатома"

Міністерство енергетики заперечило штучне обмеження потужностей "Енергоатома" та назвала зростання цін на електроенергію для промисловості "недопустимим".

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

У Міністерстві пояснили низькі обсяги виробництва "Енергоатома" "зірваними" ремонтними роботами, через які три енергоблоки Запорізької АЕС не змогли вчасно ввійти в експлуатацію. Їхня сукупна потужність становить 3 тисячі МВт, проте наразі працює лише один блок.

Безпека роботи атомних енергоблоків є сферою відповідальності Держатомрегулювання, без виконання зауважень якого енергоблоки не потрапляють до експлуатації.

Міненерго зазначає, що строки не були виконані через значну кількість оскаржень закупівель на непрозорих тендерах.

На думку відомства, керівництво "Енергоатома" працює неефективно: "В енергосистемі наявний резерв до подальшого збільшення обсягів виробництва АЕС ще на 1,2 млрд кВт/год, який підприємство поки не може використати через неоптимальне планування графіків ремонтів".

Також міністерство зауважило низькі обсяги продажу електроенергії. Понад 16% цих обсягів були продані за цінами, нижче ринкових у серпні-жовтні.

При цьому у повідомленні йдеться про перевиробництво за прогнозними балансами АЕС: на 11% у травні, 6% у липні, 11% у серпні, 5% та 14% у вересні та жовтні.

"Таким чином, за наявності технічної спроможності ОЕС України прийняти додаткову базову потужність, навантаження атомних енергоблоків ДП НАЕК "Енергоатом" зростає безвідносно до затверджених в прогнозному балансі показників", - завершують у Міненерго.

Нагадаємо:

Раніше в "Енергоатомі" заявили про можливі протести на тлі фінансових проблем у компанії. Причиною називають зобов’язання продавати електроенергію за заниженими цінами.

Економічна правда