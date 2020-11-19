До ОАСК надійшов новий позов щодо зміни топменеджменту Приватбанку

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов щодо заміни голови правління Приватбанку Петра Крумханзла та голови наглядової ради банку Шерон Іскі.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність НБУ, яка полягає у не направленні до наглядової ради Приватбанку вимоги про заміну голови правління банку Петра Крумханзла та голови наглядової ради Шерон Іскі.

"Водночас, позивач просить ОАСК зобов'язати Нацбанк направити до АТ КБ "Приватбанк" вимогу про звільнення відповідних керівників через не забезпечення ними, на думку позивача, належного виконання своїх посадових обовэязків, що призвело до порушення банком вимог законодавства", - йдеться у повідомленні.

Суд вирішує питання про відкриття провадження за даним позовом.

Нагадаємо:

У травні Печерський райсуд Києва відмовився задовольнити позов "Первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку" до наглядової ради банку про зобов'язання розірвати трудовий договір з головою правління банку Петром Крумханзлом та звільнити його із цієї посади.

У червні ОАСК відкрив провадження у справі про зміну голови та членів наглядової ради Приватбанку.

Економічна правда