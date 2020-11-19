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Сервіс таксі Bolt почав роботу в Івано-Франківську

Четвер, 19 листопада 2020, 11:25
 

Сервіс таксі Bolt з'явився в Івано-Франківську - поїздка коштуватиме від 18 грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Оплатити послугу можна як готівкою, так і банківською карткою. Нові користувачі можуть замовити першу поїздку зі знижкою 40 грн за промокодом BOLTIF. До того ж діятиме акція "Приведи друга - отримай знижку на поїздку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Івано-Франківську будуть активними категорії Bolt і Comfort, а також Isolated (авто цієї категорії забезпечені прозорою перегородкою між водієм і пасажирами).

"Ми розвиваємо ринок пасажирських перевезень і покращуємо транспортну інфраструктуру в містах, де працює наш сервіс. Швидкі та доступні поїздки Bolt дозволяють зробити пересування містом зручнішим. Надалі ми плануємо запуск Bolt і в інших містах нашої країни", - заявив операційний директор компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

Івано-Франківськ став дев'ятим українським містом, в якому з'явився сервіс для замовлення поїздок Bolt. Наразі послугами Bolt можна скористатися в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Івано-Франківську та Вінниці.

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Нагадаємо:

Раніше сервіс таксі Bolt оголосив про запуск у Полтаві - у місті будуть активними три категорії сервісу: Bolt, Comfort і Isolated. 

Економічна правда

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