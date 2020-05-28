Boeing відновив виробництво проблемних літаків 737 Mаx

Компанія Boeing відновила виробництво лайнерів 737 Mаx, припинене через дві авіакатастрофи.

Про це йдеться в офіційній заяві авіабудівної корпорації.

Виробництво літаків відновилося на авіазаводі компанії в Рентоні (штат Вашингтон). Воно вестиметься нижчими темпами, ніж планувалося на початку випуску літаків.

Зниження виробничої потужності в компанії пояснили тим, що Boeing "реалізує більше десятка ініціатив, спрямованих на підвищення безпеки на робочому місці та якості продукції".

"Кроки, які ми зробили на заводі, допоможуть нам домогтися 100%-ої якості для наших клієнтів, підтримуючи нашу постійну відданість безпеки на робочому місці", - наводяться в повідомленні слова Скотта Стокера, віце-президента Boeing з виробництва 737 Мах.

Роботу на авіазаводах в штаті Вашингтон корпорація зупинила з 23 березня 2020 року через коронавірус. Компанія повідомляла про десятки випадків зараження співробітників на виробничих об'єктах.

Boeing припинила виробництво реактивного літака в січні 2020 року, 400 лайнерів були поставлені авіакомпаніям. Повернутися до експлуатації 737 Max після отримання всіх дозволів від регулятора корпорація планувала в середині року.

Польоти літаків цього типу були припинені після двох авіакатастроф - в Індонезії 29 жовтня 2018 року і в Ефіопії 10 березня 2019 року. В авіакатастрофах загинуло 346 осіб. В обох випадках слідство вважає причиною аварії збій в роботі системи MCAS, що відповідає за кут нахилу носа лайнера.

Економічна правда