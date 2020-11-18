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Кабмін надав Державній іпотечній установі гарантії на 3 мільярди

Середа, 18 листопада 2020, 13:35
 

Кабінет міністрів своєю постановою надав державні гарантії в 3 млрд грн Державній іпотечній установі для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за внутрішніми кредитами.

Про це йдеться у постанові уряду від 16 листопада 2020 р. № 1110, опублікованій на Урядовому порталі.

"Надати у 2020 році державну гарантію для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань Державної іпотечної установи за внутрішніми кредитами (позиками), сума яких не перевищує 3 млрд грн, що залучаються з метою фінансування статутної діяльності", - йдеться у документі.

Постанова також затверджує умови надання у 2020 році держгарантії.

Підписувати документи щодо надання державної гарантії Кабмін уповноважив голову Мінфіну.

Нагадаємо:

Кабмін доручив Мінфіну забезпечити створення приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом та рефінансування іпотечних кредитів.

Економічна правда

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