Мінфін залучив понад 2 мільярди внутрішньої позики

У вівторок, 17 листопада, Міністерство фінансів залучило 2,5 мільярда гривень на аукціонах продажу облігацій внутрішньої позики.

Про це повідомляє сайт Міністерства.

На аукціон виставлялися гривневі облігації строком обігу 1 та 3 роки, а також доларові зі строком 1,2 роки.

Облігації у гривні разом принесли бюджету 374 мільйони. Дохідність однорічних ОВДП становить 10,5%, Мінфін задовольнив 11 з 18 таких заявок. Дохідність трирічних - 11,1%, відомство задовольнило 8 з 15 заявок.

Від розміщення доларових облігацій залучили 76 мільйонів доларів за ставкою доходності 3,77%. Кількість задоволених заявок – 11.

Нагадаємо:

10 листопада Міністерство фінансів залучило понад 7,8 мільярда гривень на аукціонах продажу облігацій внутрішньої позики.

Економічна правда