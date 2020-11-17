Amazon відкрив продаж медикаментів

Онлайн-рітейлер Amazon розпочав продаж лікарських засобів на своїй платформі, наразі старт відбувся лише у США.

Про це повідомляє АР News.

У вівторок, 17 листопада, онлайн-рітейлер зробив можливим замовлення медикаментів, зокрема за рецептами лікарів. Це відразу вдарило по акціях фармацевтичних компаній. Наприклад, акції Walgreens впали на понад 10%.

Великі фарммережі залежні від стабільного фізичного потоку клієнтів, що разом із основною покупкою медикаментів можуть здійснити додаткову, наприклад, шампунь чи перекус. Хоч компанії-конкуренти також активізувались в онлайн-середовищі, асортимент магазину Amazon у рази більший за інших.

Amazon також відкрив до продажу продукцію, що потребує особливих температур, як-от інсулін. Отримати медикаменти за рецептом можна лише після того, як його додали у кабінет на сайті.

Зазначається, що компанія мала намір вийти на фармацевтичний ринок ще раніше. Два роки тому Amazon придбав компанію PillPack за 750 мільйонів доларів - вона виробляє пакунки для ліків з маркуванням часу та дати прийому.

Нагадаємо:

Раніше Єврокомісія запідозрила компанію Amazon у порушенні європейського законодавства про конкуренцію на ринку онлайн-торгівлі та почала розслідування.