"Укравтодор" профінансував дорожніх робіт на понад 81%

Ricardo Resende

"Укравтодор" профінансував дорожньо-ремонтних робіт на понад 70 мільярдів гривень. Це 81,6% від загального фінансування агентства.

Про це повідомляє Interfax.

На оновлення доріг у 2020 році планувалося виділити понад 92 мільярди гривень, з яких 38 мільярдів - загального фонду і ще 35 - зі спецфонду. Ще понад 19 мільярдів - залучення фінансування під держгарантії.

Профінансовано станом на 16 листопада вже понад 70 мільярдів гривень, тобто 81,6%.

Запланована довжина доріг становить 4 тисячі кілометрів, з них 3 900 знаходяться на фінішній стадії.

Оновлення ще 189 км доріг відбувається завдяки співпраці з міжнародними фінорганізаціями.

Від початку року було завершено 1347 тендерів сумою 124 млрд грн. Незавершених - ще 414 сумою 76 млрд грн. З них проєкти на суму майже 68 млрд грн будуть виконуватися протягом наступних двох років.

В "Укравтодорі" стверджують, що кількість закупівель без аукціону становила 4,1% від усіх. У 2019 цей показник становив 10%. Підвищилась також економія на закупівлю дорожніх робіт - 7,3% від очікуваної вартості проти 6,8% минулих років.

У компанії також вказали, що у частина дороги відстає від графіку, та вони розташовуються переважно на півдні. Це дозволяє проводити роботи до початку грудня.

Нагадаємо:

Раніше Укравтодор назвав ключові проєкти, на які спрямує інвестиції наступного року. Їхня загальна сума - понад 140 мільярдів гривень.