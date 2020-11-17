Вартість Bitcoin уперше з початку 2018 року перевищила 17 тисяч доларів

Вартість найпопулярнішої криптовалюти - Bitcoin - у вівторок 17 листопада зросла на 5% та перевищила позначку у 17 тисяч доларів вперше з січня 2018 року.

Про це свідчать дані торгів.

Станом на 14:50 за Києвом вартість біткоїна становила 17,048 доларів.

На частку біткоїнів припадає приблизно 65,22% всього глобального ринку криптовалют.

Нагадаємо:

З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази – з 7,3 тисяч до 15,6 тисяч доларів. Найбільш стрімко курс головної криптовалюти почав зростати на початку осені. З вересня до листопада він виріс на 55% і сьогодні коливається в межах 15,3-15,6 тис. доларів за одну віртуальну монету.

В грудні 2017 року один Bitcoin купували за 19,9 тис. доларів. Це був історичний максимум.

Про те, що курс Bitcoin може почати суттєво зростати криптовалютні аналітики почали говорити ще навесні. 11 травня в мережі Blockchain відбувся третій за всю історію так званий халвінг Bitcoin (від англ. halving – вполовинення). Це зменшення удвічі винагороди майнерам за додачу ними нового блоку в Blockchain.

На практиці зменшення винагороди означає зменшення в два рази темпів видобутку криптовалюти. Сьогодні видобуто 18,5 млн Bitcoin з 21 млн можливих. Тобто, чим повільніше видобувають нові віртуальні монети, тим більшу цінність здобувають вже існуючі в обігу.

На підвищення вартості Bitcoin також вплинули прогнози щодо політичної та економічної нестабільності в 2020-2021 роках на фоні пандемії коронавірусу. Це і від'ємні ставки дохідності за борговими інструментами багатьох розвинених країн світу, зростання світового боргу, уповільнення виробництва та інші.

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Економічна правда