Huawei планує продати свій бренд Honor за 15 мільярдів доларів – ЗМІ

Компанія Huawei планує продати Honor - бренд бюджетних смартфонів - за 100 млрд юанів (15,2 млрд доларів) консорціуму на чолі з дистриб'ютором телефонів Digital China та урядом міста Шеньчжень.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За словами співрозмовників агентства, через обмеження США на постачання Huawei компанія (яка є другим за величиною виробником смартфонів у світі після Samsxung) змушена зосередитись на B2B-бізнесі та телефонах високого класу.

Крім цього, джерела вказують на невеликі очікування щодо швидких змін у сприйнятті Сполученими Штатами Huawei як ризику для безпеки.

Як пише Reuters, угода включатиме майже всі активи Honor, включно з брендом, можливістю досліджень та розробок і управління ланцюгами поставок.

За даними джерел, Huawei може оголосити про операцію вже в неділю.

При цьому, головний дистриб'ютор Honor - компанія Digital China Group - стане першим серед 2 основних акціонерів проданої компанії Honor Terminal із часткою близько 15%.

Відповідно до реєстрів, Honor Terminal була зареєстрована у квітні цього року і повністю належить компанії Huawei.

"Компанія Digital China планує профінансувати основну частину угоди за допомогою банківських позик. До них приєднаються щонайменше три інвестиційні фірми, підтримувані урядом фінансового і технологічного центру Шеньчженя, кожна з яких буде володіти від 10% до 15% Honor.

Після продажу Honor планує зберегти більшу частину своєї керівної команди та понад 7 тисяч співробітників та вийти на біржу протягом трьох років", - зазначає агентство.

У 3 кварталі 2020 року на бренд Honor припадало 26% всіх продажів смартфонів Huawei.

Економічна правда