Рада не встигне ухвалити бюджет до 1 грудня - Гетманцев

5 листопада Верховна Рада проголосувала у першому читанні за проєкт держбюджету на 2021 рік. На думку Гетманцева, парламент не встигне ухвалити проєкт у цілому до 1 грудня.

Про це повідомляє Укрінформ.

1 грудня - це термін, регламентований Бюджетним кодексом, до якого проєкт закону про держбюджет на наступний рік має бути ухвалений у цілому.

Після того, як проєкт проголосували у першому читанні, Мінфін почав працювати над урахуванням усіх правок та пропозицій нардепів.

Друге читання відбудеться лише після отримання проєкту бюджету від Кабміну. За словами голови Податкового комітету Данила Гетманцева, це станеться не раніше початку грудня.

Тому, на думку депутата, у строки ухвалити проєкт у цілому неможливо:

"Ми, вочевидь, не вкладемося у встановлений Бюджетним кодексом строк. Це вже очевидно, на жаль. Ми повинні вибачитися перед людьми, що не дотримуємося цього строку...".

Нагадаємо:

5 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт держбюджету на 2021 рік.