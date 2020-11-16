Новий власник Немирівського спиртзаводу розповів про плани

У компанії "ЛВН Лімітед" (ТМ Nemiroff), яка стала власником першого приватного спиртзаводу - Немирівського МПД - заявили, що перша інвестиція складатиме від 300 до 500 тисяч доларів, запуск виробництва планують на 1 квартал 2021 року.

Про це заявив гендиректор "ЛВН Лімітед" Юрій Сорочинський в інтерв'ю Фонду держмайна.

"Nemiroff ретельно підходить як до технологічного процесу, так і до підбору інгредієнтів. З придбанням спиртзаводу в пріоритетах компанії буде поступове впровадження сучасних технологій на виробництві для підвищення ефективності та вдосконалення якості спирту.

Про фінансовий ефект наразі рано говорити, оскільки запуск виробництва, окрім покупки активу, потребуватиме ще значних інвестицій. Однак ми готові на це та впевнені, що у виграші залишаться всі учасники – як компанія і споживачі, що отримають більш якісну продукцію, так і держава, що матиме додаткові надходження до бюджету у вигляді податків", - сказав гендиректор "ЛВН Лімітед".

"Згідно з умовами приватизації, обов’язкове збереження мінімум 70% наявних робочих місць. Ці умови ми будемо виконувати. Оскільки завод не працював, наразі його обслуговуванням займалось всього близько 40 осіб. Всіх співробітників заводу ми знаємо давно. Звісно, після завершення всіх підготовчих робіт та отримання ліцензії, буде оголошено про додатковий набір кадрів.

Nemiroff планує навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Нам доведеться досить тривалий час попрацювати з працівниками спиртзаводу для того, щоб змінити їхні навички, підвищити кваліфікацію. Ми знаємо, як це робити, тому це не є проблемою", - додав він.

На питання, скільки часу необхідно для переоформлення активу і запуску його вже під новим керівництвом, Сорочинський пояснив, що це залежить від того, наскільки швидко буде прийнято та впроваджено новий закон про ліцензування, а також від сприяння державних органів в отриманні ліцензії.

"За нашими оцінками, це займе не менше двох місяців. Тому запуск виробництва плануємо на 1 квартал 2021 року", - додав Сорочинський.

"За попередніми розрахунками, перша інвестиція складатиме від 300 до 500 тисяч доларів. Це початкова інвестиція для того, щоб привести виробництво в більш прийнятний для нас стан. Нам важливо, щоб цей спирт був стабільно високої якості, щоб не було жодних перепадів. Тому тут будуть інвестиції і в обладнання, і в технології, і в персонал", - сказав гендиректор компанії.

Нагадаємо:

Фонд держмайна 15 жовтня провів приватизацію першого об'єкту ДП "Укрспирт" - Немирівського МПД, завод за 55,08 млн грн приватизувало ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД".

Відповідно до реєстру, ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" зареєстроване у Вінниці та має філію у Немирові.

Засновником компанії вказана "НЕМІРОФФ ІНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТІ ІСТЕБЛІШМЕНТ" (Ліхтенштейн), серед кінцевих бенефіціарів - Яків Грібов, Анатолій Кіпіш та Белла Фінкельштейн.

Економічна правда