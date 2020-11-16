Офіційний курс гривні зміцнився до долара та євро
Понеділок, 16 листопада 2020, 09:00
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 16 листопада на рівні 28,12 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро теж посилився та встановився на рівні 33,21 грн (на 13 листопада - 33,27 гривні).
Нагадуємо:
13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.
13 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,12 гривні.
Економічна правда
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