Закриття міжбанку: гривня посилилась
13 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,12 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,11 - 28,12 гривні;
Євро – 33,22 - 33,23 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,11 – 28,33 гривні. Євро купують по 33,01 гривні, продають по 33,41 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,23 - 28,31 гривні, євро - 33,18 - 33,31 гривні.
Нагадуємо:
12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 листопада на рівні 28,20 гривні.
13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.
Економічна правда
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