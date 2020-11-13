Закриття міжбанку: гривня посилилась

13 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,12 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,11 - 28,12 гривні;

Євро – 33,22 - 33,23 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,11 – 28,33 гривні. Євро купують по 33,01 гривні, продають по 33,41 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,23 - 28,31 гривні, євро - 33,18 - 33,31 гривні.

Нагадуємо:

12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 листопада на рівні 28,20 гривні.

13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.

Економічна правда