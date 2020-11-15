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Голова Укравтодору: за неякісну дорогу підрядник може поплатитися майном

Неділя, 15 листопада 2020, 11:35
 

Голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков заявив, що за неякісно зроблену дорогу підрядник може поплатитися майном.

Про це він заявив на телеканалі "Дом".

За його словами, це пов'язано з вимогами до підрядників.

"В них повинен бути досвід, що в них повинна бути реальна техніка, матеріальна технічна база, фінансовий стан якийсь, котрий гарантує нам, що вони прийдуть і будуть робити цю дорогу, і що ми з них стягнути щось зможемо, якщо вони не зроблять цю дорогу", – каже Кубраков.

Також важливим етапом він бачить скорочення людського фактору під час проведення тендера. А також  етап оплати робіт. 

Нагадуємо:

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") ініціювало розірвання контракту з китайською компанією Sinohydro Corporation Limited за порушення умов контракту, низькі темпи та погану якість робіт.

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