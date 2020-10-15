Брак та низький темп: "Укравтодор" розірве контракт із китайською компанією, яка будувала об'їзну Житомира

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") ініціювало розірвання контракту з китайською компанією Sinohydro Corporation Limited за порушення умов контракту, низькі темпи та погану якість робіт.



Про це повідомило відомство у коментарі Інтерфакс-Україна.

Sinohydro працює на автошляху М-06 з листопада 2017 року і за контрактом мала реконструювати 22 км дороги до червня 2020 року.

Реконструкція здійснюється в рамках проекту "Укравтодору", Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) - "Пан’європейські коридори"/ Європейські дороги України II".

"Розірвання відбувається на підставі загальних умов контракту, зокрема: підрядник не продовжив терміну дії забезпечення виконання контракту; підрядник не дотримується обіцянок щодо необхідності виправлення результатів робіт; підрядник без розумних пояснень не подовжує роботи відповідно до умов контракту", - зазначають в "Укравтодорі".

Серед конкретних прикладів робочого браку - руйнування цементобетонного покриття. За висновком компанії технагляду IRD ENGINEERING S.R.L., руйнування виникли внаслідок недотримання підрядником методології проведення будівельних робіт.

За даними "Укравтодору", технагляд також виявив й інші порушення, що стосуються облаштування асфальтобетонного покриття та зведення штучних споруд.

"Прикро, що співпраця з Sinohydro дійшла до точки неповернення. Зі свого боку ми намагалися робити все, щоб дати шанс компанії реабілітуватися та виправити ситуацію.

Проте через подібне ставлення втрачає держава і громадяни. Ми не можемо дозволити собі зволікати або чекати на зустрічні кроки - дорога потрібна Україні вже зараз", - прокоментував ситуацію голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

В "Укравтодорі" також повідомили, що відповідно до останньої програми робіт (від 25 травня 2020 року), станом на початок жовтня відсоток виконання будівельних робіт підрядником має становити близько 80%. Фактичне виконання - 49,17%, при цьому з них велика частина містить серйозні зауваження щодо якості виконання.