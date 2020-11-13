Найбільший білоруський банк запустив операції з криптовалютами

Білорусбанк зробив можливими за допомогою картки Visa купівлю-продаж криптовалют з 13 листопада. Це найбільший банк країни.

Про це пише Фінансовий клуб.

Криптовалюти у країні легалізовані з 2017 року. До 2049 року галузь звільнена від податків, а операції з купівлі-продажу чи обміну декларувати не потрібно.

Угоди з криптовалютами також не потребують ліцензії.

У перспективі банк хоче розширити перелік країн, що можуть обмінювати цифрову валюту на білоруські рублі, долари та євро, а також збільшити кількість доступних криптовалют.

Нагадаємо:

Раніше платіжна система Paypal оголосила про запуск операцій з криптовалютами, після чого їхні ціни почали стрімко зростати.

12 листопада котирування криптовалюти Bitcoin піднялись вище 16 тисяч доларів - на такому рівні ця криптовалюта не торгувалась із січня 2018 року.