Офiцiйний курс: гривня слабшає
Четвер, 12 листопада 2020, 19:48
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 листопада на рівні 28,20 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро теж послабився та встановився на рівні 33,27 грн (на 12 листопада - 33,14 гривні).
Нагадуємо:
12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.
12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.
Економічна правда
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