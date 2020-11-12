Офiцiйний курс: гривня слабшає

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 листопада на рівні 28,20 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро теж послабився та встановився на рівні 33,27 грн (на 12 листопада - 33,14 гривні).

Нагадуємо:

12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.

12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.

Економічна правда