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Офiцiйний курс: гривня слабшає

Четвер, 12 листопада 2020, 19:48
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 листопада на рівні 28,20 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро теж послабився та встановився на рівні 33,27 грн (на 12 листопада - 33,14 гривні).

Нагадуємо:

12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.

12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні. 

Економічна правда

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Економічна правда
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