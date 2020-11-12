Прокат електросамокатів: Bolt планує запустити сервіс ще в декількох містах України
Компанія Bolt планує у 2021 році запустити прокат електросамокатів і електровелосипедів у понад 100 містах Європи, зокрема, збільшити кількість електросамокатів в Києві і наступного сезону запустити сервіс у декількох містах України.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Bolt інвестує понад 100 мільйонів євро в розвиток мікромобільності та виробництво власного електротранспорту. Компанія планує стати найбільшим оператором із прокату легкого електротранспорту в Європі.
За останні місяці послуга прокату легкого електротранспорту стала доступною в 45 містах 15 країн світу, зокрема в Україні, Швеції, Франції та Португалії. Компанія Bolt також стала першою транспортною платформою в Європі, яка об’єднала в одному додатку сервіси райд-хейлінгу, прокату електровелосипедів і електросамокатів", - йдеться у повідомленні.
"Через погіршення стану міської екології з’явилася потреба у нових засобах пересування. Електросамокати й електровелосипеди можуть стати екологічною альтернативою авто, якої так потребують сучасні міста України.
Мікромобільність - загальносвітовий тренд, який ми продовжимо розвивати в нашій країні. А високий попит на послуги прокату електросамокатів у Києві підтверджує правильність поставленої нами мети", - заявив керівник напряму прокату електросамокатів Bolt в Україні Антон Мілка.
Нагадаємо:
7 серпня компанія Bolt запустила прокат електросамокатів в Києві.
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Економічна правда
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