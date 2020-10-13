За 9 місяців українські аеропорти знизили пасажиропотік на 63%

У січні-вересні 2020 року аеропорти України, за оперативними даними, обслужили 6,857 млн пасажирів - це на 62,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це йдеться в даних Державіаслужби України, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що в міжнародному сполученні пасажиропотік українських аеропортів упав на 63,7% - до 6,063 млн осіб.

При цьому, у січні-вересні українські авіакомпанії обслужили майже 3,770 млн пасажирів, що на 64,7% менше показника за аналогічний період 2019 року.

Повідомляється, що за 9 місяців 2020 року українські авіакомпанії виконали 33,5 тисяч комерційних рейсів (скорочення - на 58%), в тому числі міжнародних - 26,7 тисяч (-60,1%).

Нагадаємо:

З початку осені продажі залізничних квитків впали майже вдвічі та у перший тиждень жовтня складали лише 64%, продажі авіаквитків "просіли" до 89%.