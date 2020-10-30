Уряд вилучив три держкомпанії зі списку об'єктів великої приватизації
Кабмін вилучив із списку об'єктів великої приватизації три держкомпанії: "Державну продовольчо-зернову корпорацію України", "Артемсіль" та "Хліб України".
Про це йдеться у розпорядженні уряду від 21 жовтня.
Оновлений перелік об'єктів великої приватизації опублікували на сайті Верховної Ради. Серед об'єктів, зокрема, - Центренерго, Одеський припортовий завод та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
Зазначимо. що в Україні діє мораторій на продаж об'єктів великої приватизації на період карантину.
2 вересня Рада ухвалила закон, який дозволяє підготовку до продажу об'єктів великої приватизації, але забороняє проведення аукціонів з їх продажу.
Нагадаємо:
У проєкті плану дій уряду на 2020 рік передбачається приватизація до кінця року АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ПАТ "Одеський припортовий завод", ДП "Завод "Електроважмаш", вугільної компанії "Краснолиманська" та ПрАТ "Президент-готель".
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Економічна правда
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