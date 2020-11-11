Закриття міжбанку: гривня трохи послабла
11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,18 - 28,19 гривні;
Євро – 33,11 - 33,12 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,14 – 28,38 гривні. Євро купують по 33,03 гривні, продають по 33,45 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,29 - 28,35 гривні, євро - 33,17 - 33,29 гривні.
Нагадуємо:
10 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 11 листопада на рівні 28,12 гривні.
11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.
Економічна правда
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