Мінфін залучив близько 8 мільярдів внутрішньої позики
У вівторок, 10 листопада, Міністерство фінансів залучило понад 7,8 мільярдів гривень на аукціонах продажу облігацій внутрішньої позики.
Про це повідомляє Мінфін.
На аукціоні представлялось три гривневих випуски: два з терміном обігу 6 місяців, рік та два роки. Ще один випуск - доларовий, терміном на 1,2 роки.
Мінфін не задовольнив попит на дворічні облігації, натомість завдяки 6-місячним та річним залучив до бюджету понад 5,5 мільярдів гривень.
Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9,0%, в той час як 1-річних – 10,42%.
Від розміщення ОВДП номінованих у доларах було залучено понад 82 мільйони, де середньозважена ставка дохідності склала 3,62%.
Нагадаємо:
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 3 листопада Мінфін залучив до держбюджету 1,955 млрд грн.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua