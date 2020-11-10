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Мінфін залучив близько 8 мільярдів внутрішньої позики

Вівторок, 10 листопада 2020, 18:18

 

У вівторок, 10 листопада, Міністерство фінансів залучило понад 7,8 мільярдів гривень на аукціонах продажу облігацій внутрішньої позики. 

Про це повідомляє Мінфін.

На аукціоні представлялось три гривневих випуски: два з терміном обігу 6 місяців, рік та два роки. Ще один випуск - доларовий, терміном на 1,2 роки.

Мінфін не задовольнив попит на дворічні облігації, натомість завдяки 6-місячним та річним залучив до бюджету понад 5,5 мільярдів гривень. 

Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9,0%, в той час як 1-річних – 10,42%. 

Від розміщення ОВДП номінованих у доларах було залучено понад 82 мільйони, де середньозважена ставка дохідності склала 3,62%. 

Нагадаємо:

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 3 листопада Мінфін залучив до держбюджету 1,955 млрд грн.

Економічна правда



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Мінфін ОВДП позика

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