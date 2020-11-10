Восени понад 1,6 мільйона українців отримали підвищення пенсій

Марина Лазебна

В Україні із вересня понад 1,6 мільйона пенсіонерів отримали підвищення пенсій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Як зауважила міністр соціальної політики Марина Лазебна, уряд послідовно підвищує пенсії й цього року провів кілька етапів підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів.

"З вересня підвищення отримали пенсіонери, старші за 65 років, які мають 30 (жінки) та 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 тисяч гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким людям, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто, вони отримують не менше 2 тисяч гривень. З січня 2021 року ми плануємо ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів. Вони отримуватимуть не менше 2,4 тис гривень, оскільки мінімальна заробітна плата, відповідно до проєкту Державного бюджету на 2021 рік, зросте до 6 тисяч гривень", - розповіла Лазебна.

Загалом, за її словами, на наступний рік уряд запланував 5 етапів підвищення пенсій.

"Також до кінця поточного року ми проведемо ще одне підвищення відповідно до зростання прожиткового мінімуму, яке буде спрямовано, в першу чергу, на тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму", - додала міністр соцполітики.

У відомстві інформують, що у результаті програми підвищення пенсій протягом 2020 року середня пенсія зросла до понад 3,4 тис гривень.

Нагадуємо:

У 2021 році підвищення пенсій отримають близько 10 млн пенсіонерів у 5 етапів для різних категорій - Мінсоцполітики склало інформаційний календар підвищень пенсій.

Так, у осіб, старших за 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 гривень, і вони будуть отримувати не менше 2600 гривень.

Економічна правда