У 2021 році підвищення пенсій отримають близько 10 мільйонів пенсіонерів – Мінсоцполітики

У 2021 році підвищення пенсій отримають близько 10 млн пенсіонерів у 5 етапів для різних категорій - Мінсоцполітики склало інформаційний календар підвищень пенсій.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Цей графік ми зробили для того, щоб люди бачили, коли та кому заплановані підвищення, в якому розмірі, розуміли, на що саме закладені кошти у бюджеті. Це було моє головне завдання: щоб уряд не лише прийняв рішення про підвищення захисту пенсіонерів, але і передбачив на наступний рік кошти на виконання цих рішень.

Люди не повинні бути у "підвішеному стані", ставати жертвами інформаційних маніпуляцій та безвідповідальних обіцянок. Я абсолютно впевнена, що інформація про рішення уряду має бути прозорою та доступною для людей, лише так вибудовується довіра в суспільстві", - заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Найбільш захищеними будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж, тому працювати "в білу" вигідніше. Так, у осіб, старших за 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 гривень, і вони будуть отримувати не менше 2600 гривень.

Також продовжиться програма доплат для пенсіонерів старших за 80 років, що мають страховий стаж 20/25 років, та розпочнеться програма для пенсіонерів старших за 75 років з повним стажем. В календарі відображені дати індексації пенсій та перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам", - додали у Мінсоцполітики.

Зокрема, з 1 березня передбачена індексація пенсій (планується на 11%).

Економічна правда