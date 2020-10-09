У Порошенка заявили, що він особисто не володіє жодними офшорними компаніями

У "Європейській солідарності" заявили, що особисто Петро Порошенко не володіє жодними офшорними компаніями, також там підкреслили, що володіння бізнес-активами не тотожне

управлінню бізнес-процесами.

Про це йдеться у заяві прес-служби партії.

"Вже перше ваше питання, яке містить голослівне твердження, ніби Петро Порошенко "продовжував займатися бізнесом на посту Президента України", створює враження, що розслідування упереджене та політично вмотивоване, особливо з огляду на передвиборчу кампанію.

Ви не можете не розуміти, що володіння бізнес-активами не тотожне управлінню бізнес-процесами. Ви не можете не знати, що ще 2016 року Петро Порошенко передав корпорацію "Рошен" в довірчу власність компанії "Ротшильд". Такий крок позбавив його права і можливості управляти цим бізнесом, гарантом чому - кількасотрічна репутація "Ротшильд". Інші бізнеси так само передані в управління авторитетних незалежних компаній", - звернулись до "Слідства.інфо" у прес-службі "Європейської солідарності".

"Особисто Порошенко не володіє жодними офшорними компаніями, а особливо тими, які ви "нічтоже сумняшеся" йому приписали.

Щодо офшору, згаданого у Panama Papers, ще раз наголошуємо, що він був заснований винятково для юридичного забезпечення передачі "Рошен" у довірчу власність. Жодні кошти на нього не виводилися, і навіть не відкривали рахунки", - підкреслили у партії.

"Щодо "Рошену", то це - компанія міжнародного рівня, з власними підприємствами в Україні та Євросоюзі і ринком збуту в десятках країн світу. Його діяльність, природно, не можлива без транскордонних розрахунків. Вони здійснюються у повній відповідності із законодавством.

"Рошен" - один із найбільших платників податків в Україні. А видатки "Рошен" на соціальні проекти та благодійність у сумі з аналогічними витратами Фонду Порошенка за останні роки склали близько двох мільярдів гривень", - додали у прес-службі.

Нагадаємо:

У розслідуванні Слідства.Інфо з посиланням на файли FinCEN йдеться, що щонайменше чотири міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній.

Загальна сума цих переказів сягає 65 мільйонів доларів.

У звітах банки зазначають: Порошенко, перебуваючи на посаді президента України, міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній — і не повідомляв про це в деклараціях про доходи.

Економічна правда