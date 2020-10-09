Курс валют на 9 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

9 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22 - 28,25 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,22 - 28,25 гривні;

Євро – 33,22 - 33,25 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,12 – 28,34 гривні. Євро купують по 32,91 гривні, продають по 33,33 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,19 - 28,26 гривні, євро - 33,03 - 33,15 гривні.

Нагадуємо:

8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,21 - 28,23 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 9 жовтня на рівні 28,28 гривні.

Економічна правда