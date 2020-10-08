Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,21 - 28,23 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,21 - 28,23 гривні;

Євро – 33,13 - 33,15 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,19 – 28,38 гривні. Євро купують по 32,98 гривні, продають по 33,38 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,22 - 28,28 гривні, євро - 32,67 - 33,18 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 28,32 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,33 грн (на 7 жовтня - 33,48 гривні).

8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

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Економічна правда