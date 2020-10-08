Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

Четвер, 8 жовтня 2020, 17:25
 

8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,21 - 28,23 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,21 - 28,23 гривні;

Євро – 33,13 - 33,15 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,19 – 28,38 гривні. Євро купують по 32,98 гривні, продають по 33,38 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,22 - 28,28 гривні, євро - 32,67 - 33,18 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 28,32 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,33 грн (на 7 жовтня - 33,48 гривні).

8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

Читайте також: Операція "Девальвація": як Нацбанк знецінює курс гривні

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники 8 жовтня 2020, 13:55
Курс валют на 8 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 8 жовтня 2020, 11:16
Гривня зміцнюється другий день поспіль 7 жовтня 2020, 19:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!