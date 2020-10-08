Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,21 - 28,23 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,21 - 28,23 гривні;
Євро – 33,13 - 33,15 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,19 – 28,38 гривні. Євро купують по 32,98 гривні, продають по 33,38 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,22 - 28,28 гривні, євро - 32,67 - 33,18 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 28,32 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,33 грн (на 7 жовтня - 33,48 гривні).
8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.
Читайте також: Операція "Девальвація": як Нацбанк знецінює курс гривні
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua