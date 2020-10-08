Шевченко розповів, наскільки довго планує очолювати НБУ

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Верховна Рада призначила його на сім років і він планує залишатись головою центробанку весь цей термін.

Про це він сказав в інтерв'ю zn.ua.

"Я не політик, навіть незважаючи на цю посаду. Я - фаховий банкір. Про можливе прем'єрство вперше чую. Та справа, якою займаюся зараз, - це моє, я це вмію, у мене є відповідний досвід. Я 26 років віддав банківській справі і маю розуміння того, як працює ця сфера, але це зовсім не означає, що я розуміюся на всіх питаннях господарства і готовий до такого рівня відповідальності, як прем'єрство.

Верховна Рада призначила мене на сім років і я планую залишатись головою НБУ весь цей термін", - сказав Шевченко у відповідь на питання, як довго планує очолювати НБУ, враховуючи, що перший помічник президента під час обговорення кандидатури наступного прем'єра називав саме його прізвище.

Нагадаємо:

Верховна Рада призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку на засіданні 16 липня.