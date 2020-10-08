Шевченко розповів, наскільки довго планує очолювати НБУ
Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Верховна Рада призначила його на сім років і він планує залишатись головою центробанку весь цей термін.
Про це він сказав в інтерв'ю zn.ua.
"Я не політик, навіть незважаючи на цю посаду. Я - фаховий банкір. Про можливе прем'єрство вперше чую. Та справа, якою займаюся зараз, - це моє, я це вмію, у мене є відповідний досвід. Я 26 років віддав банківській справі і маю розуміння того, як працює ця сфера, але це зовсім не означає, що я розуміюся на всіх питаннях господарства і готовий до такого рівня відповідальності, як прем'єрство.
Верховна Рада призначила мене на сім років і я планую залишатись головою НБУ весь цей термін", - сказав Шевченко у відповідь на питання, як довго планує очолювати НБУ, враховуючи, що перший помічник президента під час обговорення кандидатури наступного прем'єра називав саме його прізвище.
Нагадаємо:
Верховна Рада призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку на засіданні 16 липня.
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