Всі розділи
Укр / Рус

Шевченко розповів, наскільки довго планує очолювати НБУ

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:15
 

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Верховна Рада призначила його на сім років і він планує залишатись головою центробанку весь цей термін.

Про це він сказав в інтерв'ю zn.ua.

"Я не політик, навіть незважаючи на цю посаду. Я - фаховий банкір. Про можливе прем'єрство вперше чую. Та справа, якою займаюся зараз, - це моє, я це вмію, у мене є відповідний досвід. Я 26 років віддав банківській справі і маю розуміння того, як працює ця сфера, але це зовсім не означає, що я розуміюся на всіх питаннях господарства і готовий до такого рівня відповідальності, як прем'єрство.

Верховна Рада призначила мене на сім років і я планую залишатись головою НБУ весь цей термін", - сказав Шевченко у відповідь на питання, як довго планує очолювати НБУ, враховуючи, що перший помічник президента під час обговорення кандидатури наступного прем'єра називав саме його прізвище.

Нагадаємо:

Верховна Рада призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку на засіданні 16 липня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кирило Шевченко НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Шевченко розповів про дискусійні питання у переговорах із МВФ 8 жовтня 2020, 13:10
Шевченко запевнив, що НБУ не планує штучно стримувати укріплення гривні 24 вересня 2020, 09:20
Шевченко заявив, що розвороту на 180 градусів у політиці НБУ не буде 18 вересня 2020, 14:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!