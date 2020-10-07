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Голова Ощадбанку Пишний захворів на COVID-19

Середа, 7 жовтня 2020, 11:41
 

Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний повідомив, що захворів на COVID-19, за його словами, банк працюватиме у звичному режимі, на операційну діяльність його лікування жодним чином не вплине.

Про це Пишний написав у Facebook.

"4753 - новий антирекорд. На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, увечері отримав результи тесту на COVID 19 - виявлено .

Банк працюватиме в звичному режимі, на операційну діяльність моє лікування, жодним чином не вплине. Вирішуватиму питання дистанційно. На цей випадок в банку є відповідний протокол.
Окрім цього протоколу, я дотримуватимусь настанов щодо лікування. Був приємно вражений тим, як спрацювали лікарі", - зазначив банкір.

Нагадаємо:

2 жовтня наглядова рада "Ощадбанку" на своєму засіданні ухвалила два рішення: про припинення з 2 листопада 2020 року повноважень діючого голови правління Андрія Пишного та про призначення з 3 листопада 2020 року на цю посаду Сергія Наумова. 

Економічна правда

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