Всі розділи
Укр / Рус

Стало відомо, коли Apple представить iPhone 12

Вівторок, 6 жовтня 2020, 20:44
 

13 жовтня компанія Apple проведе онлайн-презентацію нових iPhone 12.

Про це повідомляється в офіційному повідомленні компанії журналістам, передає ain.ua.

За київським часом презентація відбудеться о 20:00.

Як пише 9to5mac, покажуть відразу чотири нових iPhone:

  • iPhone 12 mini з екраном 5,4 дюйма.
  • iPhone 12 з екраном 6,1 дюйма.
  • iPhone 12 Pro з екраном 6,1 дюйма.
  • iPhone 12 Pro Max з екраном 6,7 дюйма.

Крім того, можуть показати кілька інших пристроїв, на зразок нових навушників і оновлення Apple TV.

Нагадуємо:

У вересні компанія Apple представила новий Apple Watch Series 6.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!