Стало відомо, коли Apple представить iPhone 12
Вівторок, 6 жовтня 2020, 20:44
13 жовтня компанія Apple проведе онлайн-презентацію нових iPhone 12.
Про це повідомляється в офіційному повідомленні компанії журналістам, передає ain.ua.
За київським часом презентація відбудеться о 20:00.
Як пише 9to5mac, покажуть відразу чотири нових iPhone:
- iPhone 12 mini з екраном 5,4 дюйма.
- iPhone 12 з екраном 6,1 дюйма.
- iPhone 12 Pro з екраном 6,1 дюйма.
- iPhone 12 Pro Max з екраном 6,7 дюйма.
Крім того, можуть показати кілька інших пристроїв, на зразок нових навушників і оновлення Apple TV.
Нагадуємо:
У вересні компанія Apple представила новий Apple Watch Series 6.
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